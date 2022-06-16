Врач Овечкин рассказал, с чем связана остановка дыхания во сне

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что остановка дыхания во сне обычно связано с заболеванием, которое называется синдром обструктивного апноэ сна. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он уточнил, что в этом случае надо обратиться к врачу. Само заболевание вполне успешно лечится. Достаточно распространенным симптомом является храп, добавил Овечкин.

«Храп, как правило, вызывается ослаблением мышц глотки и, соответственно, при нависании они могут перекрывать бронхолегочные пути, тем самым перекрывая доступ кислорода в организм», — пояснил он и заключил, что это достаточный повод для обращения за медицинской помощью.