Врач оценила возможность заражения коронавирусом от животных

Вирусолог добавила, что всего существует «чуть больше 20» различных коронавирусов, включая тот, который вызвал пандемию.

«С этим вирусом вообще все не очень понятно, потому что отсутствует определенное звено при передаче вируса», — указала Скорпилева.

При этом, несмотря на то, что «никто не знает, как каждый вирус себя поведет», уже накоплен опыт борьбы с заболеванием, поэтому специалисты спокойнее смотрят на вещи.

Ранее сотрудница Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли рассказала, что на юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды SARS-CoV-2, способные передаваться человеку.

По ее словам, летучие мыши были первоначальными носителями коронавируса. Прежде чем началась пандемия, вирус передался неизвестному пока промежуточному животному.