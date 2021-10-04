Врач оценил вероятность появления новых вирусов, опасных для человека

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» возможность появления новых вирусов, которые будут опасны для человека.

Жемчугов допустил появление новых опасных вирусов, поскольку на Земле продолжается эволюция всего живого. Он заметил, что из-за длительности жизни на человеке сложнее заметить эволюционные изменения.

«Эволюция и все мутации, которые способствуют развитию этой микробной популяции в целом. Все подхватывают с отбором и идут вперед, а цель какая — захватить новую территорию и размножиться, как у всего живого», — добавил собеседник издания.