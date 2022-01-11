Врач оценил угрозу заражения гриппом и коронавирусом одновременно

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, чем опасно заболевание гриппом и COVID-19. Об этом сообщило радио Sputnik.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в России все больше людей стали параллельно заболевать гриппом и ОРВИ. В Роспотребнадзоре заявили, что человек может одновременно подхватить два заболевания, что крайне негативно скажется на здоровье. Врач-терапевт Алексей Водовозов отметил, что возникновение микст-инфекций произошло из-за того, что в прошлом сезоне не все россияне сделали прививку от гриппа.

«Хорошо, что пока небольшой подъем заболеваемости гриппом, иначе сложились бы вместе и тяжелые случаи госпитализации по гриппу, и по коронавирусу. Это было бы слишком, нам сейчас и „омикрона“ за глаза хватит», — отметил медик.