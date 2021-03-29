Врач оценил угрозу эпидемии половой инфекции в России

Эпидемии половой инфекции, вызванной микробом Mycoplasma genitalium, в России не ожидается. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов отметил в беседе с РИА «Новости», что периодически бывают всплески заболеваемости, но инфекция лечится.

«Mycoplasma genitalium — это один из возбудителей венерических заболеваний. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, не ожидается. Периодически бывают подъемы заболеваемости, но точно не эпидемия», — сказал Горелов агентству.

С диагностикой инфекции в России проблем нет, так как существуют тест-системы, которые позволяют выявить возбудитель.

Горелов предостерег россиян, чтобы самолечением не занимались. При появлении симптомов нужно обратиться к врачу, который точно определит возбудитель и назначит лекарства. Врач заявил, что инфекция лечится антибиотиками.

«Симптоматика стереотипна при половых инфекциях, за исключением сифилиса, поэтому нужно провести диагностику и назначить терапию в соответствии с чувствительностью антибактериальных препаратов, потому что проблема резистентности сейчас актуальна», — подчеркнул специалист.

Профилактикой заболевания, вызванного этим микроорганизмом, является такая же, как и у всех венерических заболеваний — использование презервативов.

Ранее телеврач Евгений Греков предупредил россиян в эфире радиостанции «Говорит Москва» о распространении половой инфекции, вызываемой устойчивой к антибиотикам бактерией Mycoplasma genitalium. Он заявил, что болезнь якобы неизлечима и может вызвать бесплодие.