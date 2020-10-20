Врач оценил страховку для реабилитации после коронавируса

По словам Ярцевой большинство пациентов не нуждается в реабилитации в принципе. Основная часть народу болеет коронавирусом в легкой форме. Тяжело переносят инфекцию лишь пять процентов. И в таких случаях восстановление происходит слишком индивидуально, поэтому речи о каких-то единых принципах восстановления идти не может.

«Какие должны быть выполнены условия, какая должна быть стадия заболевания, чтобы эта страховка все включала? Это должна быть обязательная госпитализация, это должен стоять диагноз именно U [коронавируса — прим. ред.], степень поражения определенная?», — пояснила Ярцева.