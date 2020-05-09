Врач оценил эффект лечения СОVID-19 водкой

В Сети появляется все больше народных советов и рекомендаций, как в домашних условиях избавиться от коронавирусной инфекции. Врачи опровергают самостоятельное лечение и советуют обращаться на горячую линию. Еще один миф — COVID-19 можно вылечить водкой. Врач-невролог Марият Мухина рассказала, насколько это реально.

«Этанол, или этиловый спирт, действительно обладает выраженными полезными и благотворными для организма свойствами, в их числе — антисептический, противовоспалительный и противовирусный эффекты. Но все это действует только при правильном его применении», — заявила врач изданию ToDay News Ufa.

По ее словам, этанол действительно входит в состав многих лечебных спреев и лечат им многие заболевания, от стоматита до ангины. Но в домашних условиях создавать лекарство врач крайне не советует. Так же как и употреблять алкоголь внутрь — 40-градусный напиток, вопреки распространенному мнению, не убивает микробы. Он скорее негативно влияет на иммунную систему.

Мухина напомнила, что лечение при симптомах ОРВИ или коронавируса должен обязательно назначать квалифицированный доктор, а не советчики в интернете.