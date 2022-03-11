Врач-оториноларинголог Зайцев посоветовал не снимать шапку ранней весной

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев посоветовал россиянам не снимать шапку в весеннее время, поскольку можно заболеть гайморитом, фарингитом или отитом. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметил, что из-за мнимого тепла человек решает избавиться от надоевшей зимней одежды и рискует застудиться.

«Каждый раз, когда не то что теплеет, а солнышко пригревает, психологически хочется снять шапку и уже раздеться, не использовать шарф, перчатки. Все это чревато последствиями для ЛОР-органов. Выхолаживается полость носа, носоглотка, околоносовые пазухи и это провоцирует риносинусит, воспаление слизистой носа, воспаление пазух носа. Гаймориты и этмоэдиты — очень частая история», — сообщил Зайцев.

Из-за долгих разговоров на холоде морозный воздух попадает в глотку, переохлаждает заднюю стенку и миндалины. В связи с этим, происходит воспаление глотки и появляется фарингит. Еще одной распространенной проблемой становится ларингит, когда воспаляется гортаноглотка.