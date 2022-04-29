Врач-отоларинголог Зайцев рассказал, помогают ли сосудосуживающие капли вылечить ринит

Продающиеся в аптеках сосудосуживающие капли на самом деле не лечат ринит, а просто снимают симптом. Об этом сайту NEWS.ru рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Он пояснил, что чем чаще человек закапывает нос такими каплями, тем больше загоняет себя в нетерпимые условия.

«Они позволяют носу задышать на короткий отрезок времени. Следующий шаг: адреналин перестает выбрасываться в носовую раковину, в кровь то он поступает, но в точку ринита не попадет. Соответственно, человек должен брызгать больше капель и, желая себе помочь, на самом деле загоняет уже в нетерпимые условия. Ринит развивается все сильнее», — сообщил медик.

Зайцев отметил, что больному с признаками ринита не стоит заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться к специалисту. Только врач-отоларинголог сможет назначить пациенту эффективное лечение.