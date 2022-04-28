Врач-отоларинголог Зайцев объяснил опасность грязного кондиционера

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, почему работать в комнате с неочищенным кондиционером может быть опасно. Об этом написал сайт Ura.ru.

По словам медика, во время работы грязного кондиционера по комнате разлетаются микроклещи, которые попадают в организм человека и становятся причиной легочных и лор-заболеваний.

«Существуют микроклещи, которые невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть, среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать. Это потоком воздуха все выдувается в комнату. Чем человек ближе сидит к кондиционеру, тем хуже», — сказал Зайцев.

Такие микроклещи могут снижать иммунитет, провоцировать обострение хронического тонзиллита, пневмонию, трахеит, бронхит, вспышку бронхиальной астмы, тонзилофарингит, а также затяжной риносинусит.

Зайцев отметил, что избежать этих болезней можно, если вовремя очищать внутренний блок кондиционера с помощью мирамистина или хлоргексидина. Благодаря этим средствам микрофлора погибнет и не вызовет опасностей для организма.