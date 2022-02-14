Врач отметил два признака развития диабета

Врач Майкл Дансингер отметил, что чувство голода и постоянная жажда могут указывать на развитие диабета. Об этом написало РИА ФАН.

Отмечается, что с нарушением работы почек связано постоянное ощущение жажды при диабете. Они страдают из-за резкого увеличения уровня сахара. В результате человек ходит в туалет чаще, и этим объясняется причина постоянной жажды.

«Ваше тело превращает пищу, которую вы едите, в глюкозу, которую ваши клетки используют для получения энергии. Но вашим клеткам нужен инсулин, чтобы усваивать глюкозу. Это может вызвать чувство голода и усталость», — разъяснил Дансингер.