Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber Врач Островская рассказала о противовоспалительных свойствах облепихи

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Облепиха обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Такой информацией поделилась врач-диетолог Елена Островская. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, данная ягода помогает уменьшить аппетит, а также ускоряет заживление ран. Все благодаря фитостерола и катехина, которые присутствуют в составе ягоды.

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«Ее оранжевый цвет говорит о высоком количестве витамина А. Витамина С в ней в десять раз больше, чем в апельсине. Если нравится, можно пить хоть каждый день», — рассказала медик.

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