Здоровье 19 декабря 2023, 11:00 Врач-остеопат Животов: жесткие матрасы чаще всего подходят людям со здоровой спиной

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Ныне популярные жесткие матрасы подходят преимущественно для людей со здоровой спиной, а остальным надо покупать тот матрас, на котором можно будет расслабиться и выспаться. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщил врач-остеопат Владимир Животов.

Как написали «Известия», к мягким матрасам следует присмотреться людям со сколиозом. Покупая матрас для детей и пожилых людей, также следует остановиться на мягком варианте.

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«А вот большинству взрослых подходят матрасы средней жесткости», — отметил медик и добавил, что также к нему лучше покупать не слишком упругую подушку.