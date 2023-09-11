Здоровье 11 сентября 2023, 15:32 Врач-остеопат Животов рассказал, что причиной грыжи может быть неправильное мануальное воздействие

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Зачастую причиной возникновения грыжи может быть неправильное мануальное воздействие, направленное на позвонок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-остеопат Владимир Животов.

По словам медика, нельзя позволять непрофессионалам «хрустеть» позвоночником, поясницей и шеей, поскольку это может вызвать серьезные проблемы.

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Животов добавил, что все протрузии и грыжи наше тело создает само себе в качестве подпорки. Наросты на позвонках дают дополнительную упругость в то место, где нужно поддержать его. Это приспособление, чтобы компенсировать травму в другом месте, добавил врач.