Врач-остеопат Владимир Животов назвал основные причины звона в ушах

Звон в ушах может возникать в связи с травмами и воспалениями, или из-за проблем с сосудами. Об этом в своем Telegram-канале написал врач-остеопат Владимир Животов, сообщил «ФедералПресс».

Основные причины появления звона в ушах можно разделить на две группы.

«Первая группа причин связана с воздействием на слуховой нерв или ткани, окружающие внутреннее и среднее ухо», — объясняет специалист.

Это, например, перенесенная черепно-мозговая травма, опухоли, хронические воспаления. Такие факторы натягивают барабанную перепонку, образуя шум.

Вторая группа причин связана с изменением характера движения крови в сосудах. Например, это уплотнение стенок сосудов, появление в сосуде атеросклеротической бляшки, анемия и артериальная гипертензия.

При появлении шума или звона в ушах стоит как можно скорее обратиться к врачу и установить причину.