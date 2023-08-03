Здоровье 03 августа 2023, 02:35 Врач Османов рассказал, что грудное молоко участвует в формировании интеллекта ребенка

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Главный внештатный детский специалист по педиатрии и детской нефрологии Депздрава Москвы Исмаил Османов в разговоре с изданием Lenta.ru сообщил, что грудное молоко полностью удовлетворяет потребности ребенка на любом этапе раннего возраста. В том числе, оно участвует в формировании интеллекта.

Кроме того, грудное молоко содержит в своем составе много иммунных факторов, которые обеспечивают защиту младенцев от инфекций. У ребенка формируется защита кишечника и регулируется обмен веществ.

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В дальнейшем грудное вскармливание способствует снижению избыточной массы тела, ожирения, сахарного диабета и лейкозов, сообщил Османов.