Врач Осман Эрк перечислил полезные свойства витамина B12
Врач Осман Эрк рассказал, почему организму необходим витамин B12. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Sözcü.
Он объяснил, что этот витамин не вырабатывается в организме, его можно получить только из продуктов животного происхождения. По словам врача, B12 необходим для укреплении памяти, работы сердца и укрепления иммунитета. Также он снижает риск деменции и болезни Альцгеймера.
Эрк отметил, что получать достаточное количество этого витамина проблематично, так как в продуктах его содержится довольно мало. Кроме того, усваивается он тоже с трудом.
В12 содержится в печени, селезенке, яйцах, йогуртах, сыре и таких морепродуктах, как креветки, устрицы, тунец, форель, скумбрия.
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