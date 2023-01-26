Здоровье 26 января 2023, 16:45 Врач Осипов посоветовал не колоть уколы с антибиотиками без наблюдения медицинского специалиста

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Из-за бесконтрольного приема антибиотиков может возникнуть антибиотикорезистентность. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. По его словам, не стоит колоть уколы с антибиотиками без наблюдений медика.

«Например, человек использовал этот антибиотик, когда ему нужно было, бесконтрольно, вот сейчас он заболел бактериальной инфекцией, ему нужен антибиотик, а этот антибиотик уже не действует», — добавил врач.

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Осипов отметил, что некоторые пациенты скрывают прием антибиотиков дома. Врачи назначают им препараты, к которым у них уже выработалась резистентность, вследствие чего могут быть сильные аллергические реакции.

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