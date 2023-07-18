Здоровье 18 июля 2023, 15:50 Врач Ощепкова порекомендовала использовать маски с церамидами для восстановления выгоревших волос

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Врач-косметолог, специалист по коррекции фигуры Виктория Ощепкова в разговоре с Life рассказала, что вернуть волосам блеск и здоровый вид после длительного нахождения на солнце помогут маски с церамидами.

Такие маски, по словам специалиста, помогут восстановить наружную оболочку волоса. Также необходимо пользоваться бальзамами и сыворотками для увлажнения волос. Минерализующие лосьоны ценны своими антиоксидантными свойствами, добавила косметолог.

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Ощепкова напомнила про обязательное ношение головных уборов и использование солнцезащитных спреев.