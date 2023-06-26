Здоровье 26 июня 2023, 15:57 Врач-ортопед Саидов порекомендовал делать перерывы в работе на даче, чтобы избежать травм

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Для того, чтобы избежать травм во время работ на дачном участке, стоит время от времени устраивать себе перерывы. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил врач-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашид Саидов.

Опасны работы на даче в летнее время не только травмами, но и переутомлением за счет палящего солнца.

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«Поэтому увеличивайте нагрузку постепенно и обязательно делайте перерывы в работе», — добавил врач.

Перед работой с лопатой врач порекомендовал сделать небольшую зарядку. А корсет для спины предотвратит растяжения, боли в спине и микротравмы, резюмировал Саидов.