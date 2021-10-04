Врач-ортопед рассказал, как долгая работа за компьютером влияет на мозг

Врач-ортопед салона ОРТЕКА Елена Пастарнак рассказала, что к концу рабочего дня человек может чувствовать сильную усталость после работы за компьютером. Проблема может заключаться в нарушении снабжения мозга кислородом из-за неправильной позы за столом. О том, как это исправить, врач расказала радиостанции Sputnik.

«Если мы долго сидим и смотрим в монитор, то мы неправильно держим голову. В таком положении голова наклонена вперед и от этого напрягаются мышцы шеи, что вызывает нарушение кровообращения в шейном отделе и провоцирует головную боль и плохое самочувствие. Кроме того, в таком положении мы сводим плечи и сутулимся. Это оказывает давление на грудную клетку, что мешает дыханию. Нарушение снабжения головного мозга кровью и кислородом приводит к сонливости и усталости», — сообщила специалист.

Небольшие простые правила, которым нужно следовать во время работы, помогут сохранить здоровье. Во-первых, надо спину держать ровно, в естественном положении. Нельзя задирать или опускать голову, монитор должен быть на уровне глаз. Плечи должны быть расслабленными, а локти лежать под углом от 90 до 120 градусов. Для поддержки позвоночника стоит поставить стопы ног на поверхность пола, а не класть ногу на ногу.

Офисным работникам нужно хотя бы раз в час вставать из-за стола и двигаться не меньше минуты. В таком случае мышцы смогут получить свою дозу движения, заключила ортопед.