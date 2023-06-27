Здоровье 27 июня 2023, 11:52 Врач-ортопед Алексутов порекомендовал вместо шлепанцев в летнее время носить обувь с небольшим задником

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Травматолог-ортопед Сергей Алексутов в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему не вся летняя обувь безопасна, и почему вместо шлепанцев лучше покупать обувь с небольшим задником.

Как отметил медик, шлепки и сланцы могут нанести вред ногам за счет того, что ни пятка, ни стопа в них не зафиксирована. Из-за такой обуви напрягаются передние отделы стоп.

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«Если человек поедет на отдых и возьмет с собой только сланцы, на какой-нибудь экскурсии он рискует существенно перегрузить стопы», — отметил Алексутов.

Врач посоветовал покупать ортопедическую открытую обувь с небольшим задником. Лучше всего делать выбор в пользу сандалий и босоножек с ремешками, которые фиксируют стопу и пятку.