Здоровье 13 июля 2023, 15:54 Врач-ортодонт Никита Глазырин рассказал, что из-за зубов мудрости могут разрушаться другие зубы

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Врач-ортодонт Никита Глазырин в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, что зубы мудрости могут удалять лишь по показаниям лечащего доктора. Чаще всего это делается, когда воспаляется десна.

Когда скрытый зуб мудрости не может прорезаться, вокруг него воспаляется десна. Кроме того, такой зуб несет опасность для рядом стоящих зубов. Он может полностью разрушить и седьмой, и восьмой зуб.

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Медик объяснил это тем, что для восьмых зубов у современного человека места для полного прорезывания почти нет.