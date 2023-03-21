Здоровье 21 марта 2023, 12:13 Врач Орлов рассказал о первых признаках варикоза freepik

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Характерными признаками развивающегося варикоза, при котором происходит поражение вен, являются ощущения тяжести в ногах и излишняя отечность. Об этом рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, на варикоз будут указывать выпирающие венозные узлы на венах, которые больше похожи на шарики разного диаметра. Еще одним признаком недуга является повышенная утомляемость ног и ощущения, как будто они наливаются свинцом.

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Отечность, характерную для варикоза, можно распознать по остающемуся на коже следу от резинки носков. Признаками более серьезных стадий болезни являются коричневые пятна на ногах, синюшность кожи и появление сетки из сосудистых звездочек на стопе, добавил врач.

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