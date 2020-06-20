Врач опроверг существование аллергии на тополиный пух

Сам по себе тополиный пух не может вызывать аллергические реакции. Он является переносчиком пыльцы других растений, которая вызывает непереносимость у людей.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Александр Пампура.

«На тополином пухе, который летает по поверхностям, может накапливаться пыльца других видов растений. Конечно, дышать в маске, когда у человека имеет место пыльцевая аллергия, тяжело. Все те же самые препараты [нужно применять — прим.ГМ], которые назначают доктор. От тополиного пуха никаких особых рисков нет», — уточнил врач.

По мнению врача-оториноларинголог Анны Колесниковой, людям, склонным к аллергии, летом обязательно нужно промывать нос спецраствором. В жару также неблагоприятными факторами становятся уличная пыль и нехватка влаги в помещениях.