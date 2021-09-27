Врач опроверг миф о деменции

Индийский нейрохирург Джоти Сегал опроверг распространенное заблуждение о деменции. Об этом написал сайт Monavista.

Принято считать, что деменция — болезнь, которая проявляется исключительно в глубокой старости, однако на самом деле это не так. Причиной деменции является не сам преклонный возраст как таковой.

Гораздо большее влияние имеют генетика и окружающая среда. Кроме того, спровоцировать деменцию может травма головы, гипертония или депрессия. Возраст может провоцировать ухудшение памяти, однако, если здоровье в порядке и человек вел активный образ жизни, скорее всего возраст скажется лишь проблемами в области кратковременной памяти, пояснило ИА Nation News.

Ранее врачи рассказали, как сократить риски болезни Альцгеймера. Для этого необходимо регулярно проходить медицинские обследования, следить за здоровьем сосудов поддерживать мозг в активном состоянии, нагружая его задачами.