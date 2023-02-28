Здоровье 28 февраля 2023, 23:26 Врач Онучина рассказала, как сохранить силу мышц в старости Врач Онучина посоветовала выполнять силовые упражнения, чтобы не потерять мышцы к старости

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С возрастом люди начинают терять мышечную массу. Врач-эндокринолог Юлия Онучина поделилась советами, которые помогут оставаться сильными даже в пожилом возрасте. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, начиная с 40 лет, стоит выполнять силовые упражнения. Их необходимо чередовать с кардиотренировками. В рационе должно быть достаточно белковых продуктов. Кроме того, медик посоветовала принимать витамин D, написало utro.ru.

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«Установлено, что дополнительное назначение витамина D пожилым людям предупреждает развитие саркопении, нарушения мышечной функции и снижает риск падений», — отметила медик.

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