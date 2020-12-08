Врач: онлайн-диагностика может быть неэффективной

Он уточнил, что лечение онлайн хорошо в теории, но для этого врачи должны быть очень хорошо подготовлены. Жемчугов добавил, что сейчас, наоборот, можно наблюдать тенденцию сужения специализации врачей.

«С этой стандартизацией, все более сужающейся специализацией, с текущим медицинским образованием это входит в явное противоречие. У каждого врача обязательно должен быть учитель, одного онлайн-образования недостаточно», — пояснил он.