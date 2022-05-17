Врач-онколог Утяшев рассказал, могут ли солнечные ожоги спровоцировать рак

Врач-онколог, кандидат медицинских наук, директор отдела клинических исследований ГК Медскан Игорь Утяшев объяснил россиянам, могут ли солнечные ожоги привести к онкологии. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, даже первая степень солнечного ожога может вызвать злокачественное перерождение клеток.

«Время, в течение которого можно получить ожог, и степень повреждений зависят от времени нахождения под солнечными лучами и от принадлежности кожи к определенному фототипу. Первая степень — это покраснение. Вторая — образование пузырей. Третья — омертвение всей толщи кожи. И четвертая — обугливание тканей», — сказал он.

Ожог не всегда приводит к развитию онкологического заболевания, однако при частом нахождении на солнце и при травмировании кожи риск увеличивается. Специалист добавил, что часто причиной развития злокачественных опухолей становится посещение солярия.