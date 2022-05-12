Врач-онколог Самойлов предупредил об опасности сдерживания эмоций

Человек, сдерживающие негативные эмоции, может легко столкнуться с заболеваниями органов дыхания и нервной системы. Одинаково негативно влияют на организм хронический стресс, эмоциональный всплеск и его сдерживание, сказал врач-онколог Игорь Самойлов. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Например, страх и стресс могут действительно стать причиной развития онкологических процессов, образования раковых клеток. А вот сдерживание эмоций чаще всего бьет по вегетативной нервной системе, внутренним органам. Вследствие этого у пациента возникают одышка, диарея, гипергидроз, бессонница, может появиться изжога. Это называется психосоматический синдром, когда ваше эмоциональное состояние начинает оказывать воздействие и на физическое», — сказал медик.

Самойлов добавил, что одна из причин возникновения онкологии — это эмоциональное сдерживание или, напротив, всплеск эмоций. Другими причинами являются генетика, воспалительный процесс в организме и хронический стресс.