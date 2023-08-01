Здоровье 01 августа 2023, 09:31 Врач-онколог рекомендовала россиянам не удалять родинки у косметологов Врач-онколог Марьенко: удаление родинки у косметологов может обернуться последствиями Unsplash

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Стоит отказаться от удаления родинок у косметологов, так как эти новообразования являются индикаторами определения рака. Об этом «Известиям» рассказала заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко.

По словам врача-онколога, если родинки травмируют систематически, то они из доброкачественных могут превратиться в злокачественные образования. Это же может произойти из-за чрезмерного нахождения на солнце.

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Удалять новообразования лучше не у косметологов, отметила Марьенко. Она указала, что с этой задачей нужно обращаться к онкологам. Они смогут сделать точную проверку и провести гистологический анализ.

«В этом деле главное — не упустить время, так как меланома развивается очень быстро и даже миллиметровое образование может давать метастазы», — предостерегла врач.

Врач-дерматолог Кристина Тогоева посоветовала обрабатывать поврежденные родинки антисептиками. В случае сильного повреждения, по ее словам, важно обратиться к врачу.