Врач-онколог рассказал, как не стоит лечить раковую опухоль

Злокачественные новообразования поддаются лечению, причем во многих случаях успешно, но только традиционными и консервативными методами. Об этом заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов, комментируя стремление многих пациентов найти чудо-средство от рака, написала «Газета.ru».

«Если вам предлагают принципиально новые методы лечения, которые не используются вашими врачами, и они о них даже не слышали — это повод насторожиться. Чаще всего подобные схемы не являются мошенническими — в них используются вполне традиционные способы и схемы лечения, только они могут по-другому называться. К сожалению, лечение онкологических заболеваний — это очень прибыльный бизнес, поэтому возникает соблазн заработать денег на людях, которые находятся в отчаянном положении», — сказал он.

Некоторые недобросовестные врачи обещают мгновенное выздоровление, а также настаивают на том, что необходимо ехать за границу, поскольку в России нельзя получить качественную медицинскую помощь.

Врач отметил, что при лечении онкологических заболеваний надо максимально сохранять адекватность, чтобы не нарваться на настоящих мошенников. Тоже самое касается и народной медицины.

«Самая большая опасность в данном случае заключается не в том, что люди отдают им свои деньги, а в том, что они могут потерять драгоценное время. Злокачественные опухоли могут протекать стремительно, после обнаружения новообразования лечение нужно начинать немедленно, даже если мы говорим о последних стадиях, это позволит в каких-то случаях победить болезнь, в каких-то значительно продлить срок и улучшить качество жизни. К сожалению, рак нельзя победить ни отварами, ни примочками, ни изменением образа питания», — заключил онколог.