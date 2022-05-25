Врач-онколог Пылев рассказал, кому нежелательно посещать солярий

Врач-онколог, член европейского общества клинических онкологов ESMO, участник Society for Melanoma Research (по борьбе с меланомой), кандидат медицинских наук Андрей Пылев объяснил, каким людям не стоит ходить в солярий, а также долго находиться под открытым солнцем. Об этом он сообщил Ura.ru.

Солярий, по словам специалиста, представляет опасность для людей со светлым типом кожи, а также для рыжих людей с большим количеством родинок.

«Солярий — это один из давно доказанных канцерогенных факторов, способных усилить риск развития меланомы и рака кожи. Он не противопоказан смуглым людям без родинок. А вот пациентам со светлым типом кожи или рыжим с большим количеством родинок, конечно, солярий лучше не посещать, так как у них в разы увеличивается вероятность развития проблемы», — сказал Пылев.

Онколог также добавил, что в случае изменения и роста родинок необходимо обратиться к специалисту.

«Все, как всегда, зависит от стадии. Если ранняя, то зачастую бывает достаточно хирургического лечения. Если стадия более поздняя, меланома уже толстая, есть изменения в лимфатических узлах и других органах, то прогноз может быть плохой», — заключил Пылев.