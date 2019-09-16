Врач-онколог объяснил, может ли ЭКО привести к развитию рака мозга

Онкология появляется у человека из-за различных факторов, таких как травмы, стресс или наследственность. Если многие причины широко известны, а их влияние на развитие заболевания доказано, то вокруг ЭКО есть определенные вопросы. В разговоре с «360» заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова объяснила, может ли процедура вызывать злокачественные образования.

По словам Богдановой, вопрос о связи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с риском возникновения злокачественных опухолей является небезосновательным. Чтобы забеременеть, женщина подвергается сильной гормональной атаке.

«Во время процедуры пациентке вводятся большие дозы различных гормональных средств для того, чтобы вызвать одновременное созревание как можно большего числа яйцеклеток в яичниках. Потом они забираются, что тоже не безразлично для организма», — рассказала врач-онколог.

Затем специалисты проводят оплодотворение яйцеклеток в пробирках, замораживают их и начинают готовить пациентку уже к внедрению и принятию организмом женщины отобранных эмбрионов. Для этого снова назначают гормональные препараты.

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«Многие обыватели не знают, что эмбрионов имплантируют не один и не два, а для гарантии 10 и более. Потом смотрят сколько из них прижилось, оставляют только один или, по желанию женщины, два эмбриона, а оставшихся удаляют, что тоже стресс для организма», — отметила Богданова.

По ее словам, чтобы беременность и роды прошли успешно, женщина так же вынуждена принимать ряд определенных лекарств.

«Таким образом, с процедурой ЭКО связан комплекс проблем и психологических, духовно-нравственных, этических и чисто медицинских. Естественно, что это не может проходить бесследно для организма человека и самой личности человека», — сказала медик.

Богданова добавила, что сейчас появляются первые публикации врачей, которые связаны с исследованиями влияния процедуры ЭКО на риск развития онкологических заболеваний.

«Предварительные данные говорят о том, что повышается риск заболеть раком молочной железы, раком яичников и раком головного мозга. Но на данном этапе говорить о статистической достоверности результатов и делать однозначные выводы нельзя», — подчеркнула она.

С таким мнением не согласился главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев. Он заявил, что процедура является безопасной и перед вмешательством каждую женщину проверяют на наличие каких-либо заболеваний.

«Нет доказанных фактов того, что ЭКО само по себе является некой процедурой, которая провоцирует возникновение опухолей. Если у пациента уже есть некие опухоли, то безусловно ЭКО может спровоцировать прогрессию уже существующего заболевания», — сказал Пылев.

Ранее появились слухи о заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк. По неподтвержденной информации, медики диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Озвучивалась версия, что рак могла вызвать процедура ЭКО, которую актриса сделала перед рождением дочери.