Здоровье 24 апреля 2023, 18:05 Врач-онколог Норкин рассказал о полезном свойстве чеснока Онколог Норкин: аллицин в составе чеснока обладает противораковым действием

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Врач-онколог Николай Норкин в беседе с изданием SOLENKA.INFO расскзал о чудодейственном свойстве чеснока, который обладает противораковым эффектом. ​​

По словам медика, в составе этого овоща содержится вещество — аллицин, которое эффективно не только в борьбе с раком, но и в борьбе с другими опасными заболеваниями.

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«Аллицин в его составе обладает противораковым действием, стабилизирует уровень сахара в крови, поддерживает сердечно-сосудистую систему, понижает кровяное давление», — процитировало utro.ru Норкина.

Он порекомендовал не смешивать чеснок с уксусом и кислотой, поскольку эффект от них будет ослаблен.