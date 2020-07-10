Врач-онколог назвал главные симптомы опасной болезни пищевода
Врач-онколог Иван Карасев в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта назвал главные симптомы грыжи пищевода. По его словам, этот недуг является крайне опасным для жизни человека.
Он объяснил, что эта болезнь может спровоцировать появление тяжелых осложнений. Одним из важных сигналов является возникновение изжоги сразу после приема пищи и занятий спортом.
Еще один симптом грыжи пищевода — воздушная отрыжка. Так называется чувство распирания в подреберье. Оно локализуется в загрудинной или эпигастральной области, при этом человек испытывает боль, сообщил «Царьград».
При появлении таких ощущений необходимо незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту для обследования.