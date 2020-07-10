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    10 июля 2020, 10:06

    Врач-онколог назвал главные симптомы опасной болезни пищевода

    Полина Петрова

    Врач-онколог Иван Карасев в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта назвал главные симптомы грыжи пищевода. По его словам, этот недуг является крайне опасным для жизни человека.
    Врач-онколог назвал главные симптомы опасной болезни пищевода

    Он объяснил, что эта болезнь может спровоцировать появление тяжелых осложнений. Одним из важных сигналов является возникновение изжоги сразу после приема пищи и занятий спортом.

    Еще один симптом грыжи пищевода — воздушная отрыжка. Так называется чувство распирания в подреберье. Оно локализуется в загрудинной или эпигастральной области, при этом человек испытывает боль, сообщил «Царьград».

    При появлении таких ощущений необходимо незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту для обследования.