Врач-онколог назвал главные симптомы опасной болезни пищевода

Он объяснил, что эта болезнь может спровоцировать появление тяжелых осложнений. Одним из важных сигналов является возникновение изжоги сразу после приема пищи и занятий спортом.

Еще один симптом грыжи пищевода — воздушная отрыжка. Так называется чувство распирания в подреберье. Оно локализуется в загрудинной или эпигастральной области, при этом человек испытывает боль, сообщил «Царьград».

При появлении таких ощущений необходимо незамедлительно обратиться к медицинскому специалисту для обследования.