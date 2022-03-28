Врач-онколог Мелконян предупредила об опасных родинках

Врач-онколог, маммолог Лиа Мелконян рассказала о том, какие родинки могут быть опасными и в каком случае нужно обращаться к специалисту. Об этом написал «ФедералПресс».

«Это случаи, когда пациент обнаружил на коже длительно незаживающую рану, когда есть дефект кожи с шелушением и зудом, когда у пациента травмируется родинка или же есть родинки, которые находятся в зоне постоянного трения, постоянной травматизации. Также это случаи, когда у вас на протяжении длительного времени есть невус (родинка) с волосами, и вдруг вы заметили, что волосы начали выпадать или совсем исчезли», — сообщила эксперт.

Она отметила, что если родинка начала расти слишком быстро, либо увеличиваться несимметрично, то также стоит показаться лечащему врачу.

Существует специальный алгоритм осмотра, который получил название «Аккорд меланомы». В него входят: динамика, окрас образования, контур, асимметричность, кровоточивость и размер. Если в одном из этих признаков есть отклонение, то это веский повод обратиться к онкологу-дерматологу.