17 августа 2023, 16:57
Врач-онколог Копосов: течение онкологического процесса зависит от типа опухоли и стадии
Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов в беседе с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему у некоторых пациентов рак развивается стремительно, а другие уходят на ремиссию.
По словам медика, развитие заболевания зависит от типа опухоли и стадии. Менее злобными считаются рак щитовидной железы, яичника, молочной железы.
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«Любая злокачественная опухоль, обнаруженная в начале своего развития, пока она еще не дала метастазы, будет лучше поддаваться терапии», — добавил медик.
На сегодняшний день шансы у пациентов излечиться от рака значительно выше, чем 20 лет назад, резюмировал Копосов.
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