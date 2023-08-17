Здоровье 17 августа 2023, 16:57 Врач-онколог Копосов: течение онкологического процесса зависит от типа опухоли и стадии

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Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов в беседе с изданием «ФедералПресс» объяснил, почему у некоторых пациентов рак развивается стремительно, а другие уходят на ремиссию.

По словам медика, развитие заболевания зависит от типа опухоли и стадии. Менее злобными считаются рак щитовидной железы, яичника, молочной железы.

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«Любая злокачественная опухоль, обнаруженная в начале своего развития, пока она еще не дала метастазы, будет лучше поддаваться терапии», — добавил медик.

На сегодняшний день шансы у пациентов излечиться от рака значительно выше, чем 20 лет назад, резюмировал Копосов.