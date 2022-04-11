Врач-онколог Карасев заявил, что курение и неправильное питание могут спровоцировать рак

Врач-онколог Иван Карасев назвал две главные причины появления онкологических заболеваний. По словам специалиста, курение и неправильное питание чаще всего провоцируют развитие злокачественных опухолей. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал медика.

«Среди основных причин, формирующих заболеваемость раком, как показывает статистика, лидирующую позицию занимает неправильное питание — 35%, на втором месте курение — 32%», — сообщил врач.

Карасев пояснил, что онкологические заболевания опасны тем, что на начальной стадии они не дают о себе знать. Человек часто путает симптомы рака с другими, не такими опасными заболеваниями.

Для того, чтобы вовремя выявить новообразование, людям необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Те, кто находятся в зоне риска, должны регулярно сдавать тесты на онкомаркеры, резюмировал специалист.