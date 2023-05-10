Здоровье 10 мая 2023, 16:17 Врач-онколог Астраханцев рассказал, чем опасны азотные удобрения Врач-онколог Астраханцев: часть нитратов в овощах становится нитритами

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Главная опасность азотных удобрений заключается в том, что нитраты после обработки могут попадать в плоды и превращаться в нитриты. В процессе пищеварения эти вещества преобразуются в токсичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Об этом RT рассказал врач-онколог Максим Астраханцев.

Как заметил медик, особенно этим химическим процессам подвержены картофель и морковь.

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«Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности», — процитировало utro.ru онколога.

При этом Астраханцев порекомендовал не впадать в панику. Такие овощи могут быть опасны для здоровья лишь при их чрезмерном употреблении.