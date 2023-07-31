Здоровье 31 июля 2023, 18:45 Врач Онищенко заявил, что необходимо тщательно мыть фрукты для борьбы с энтеровирусом

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Чтобы не заразиться энтеровирусом, необходимо как можно тщательнее мыть фрукты. Такой совет дал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в последний месяц лета повышается риск заболеть кишечными инфекциями. Он пояснил, что энтеровирус передается через грязные руки, воду, плохо промытые овощи и фрукты. Самым надежным способом защиты от заболевания является термическая обработка. Однако таким образом можно потерять множество полезных свойств фруктов и овощей.

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«Надо есть овощи и фрукты свежими. В Москве их можно мыть водой из-под крана, а в регионах, где высокий уровень загрязнения воды, можно кипятить ее, а потом мыть ею овощи и фрукты, можно использовать бутилированную воду», — пояснил Онищенко.