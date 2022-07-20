Врач Онищенко рассказал, в какой стране выше вероятность заразиться коронавирусом

Коронавирус с новой силой начал распространяться в мире. Эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, где наибольший и наименьший риск заболеть COVID-19. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснил, что наилучшие показатели демонстрирует Китай. При этом хуже всего статистика в США. По его словам, ежедневно там появляется 100 тысяч новых заболевших.

«Это самая опасная страна в мире по ковиду. У нее есть вакцина, у нее есть диагностика, есть квалифицированные врачи, но США проваливают эту ситуацию», — пояснил медик.