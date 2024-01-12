Здоровье 12 января 2024, 12:52 Врач Онищенко поддержал инициативу московского Депздрава ввести список запрещенных для врачей слов

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Департамент здравоохранения Москвы составил список слов, которые хотят запретить произносить врачам во время приема. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал эту инициативу. Об этом он рассказал «Ридусу».

Врач ознакомился со перечнем слов и фраз, среди которых «короче», «молодой человек», «сядьде» и другие. По мнению Онищенко, они действительно звучат грубо и фамильярно.

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«Депздрав, может быть, в немножко жесткой административной форме, но правильно высказал свою озабоченность. Нельзя давать пациенту основания думать, что он врачу не интересен», — высказался врач.

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