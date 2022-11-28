Здоровье 28 ноября 2022, 21:28 Врач Олисов рассказал, как не заболеть в холодное время года Врач Олисов посоветовал вести здоровый образ жизни, чтобы не заболеть

Читать 360tv в

Чтобы не столкнуться с болезнями в холодное время года, необходимо вести здоровый образ жизни, а также укреплять иммунитет. Такой информацией поделился спортивный врач Денис Олисов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что начинать укреплять иммунитет необходимо заранее. Для этих целей подходит закаливание. Однако привычка к процедуре вырабатывается примерно за три-четыре месяца. Если вы уже заболели, то подобная процедура не поможет.

Реклама

Сократить риск заболевания способен здоровый образ жизни. Важно правильно питаться, соблюдать режим сна и больше времени проводить на свежем воздухе.

Реклама