01 февраля 2024, 12:30
Врач Ольга Уланкина рассказала, что инкубационный период проказы может растянуться на 30 лет
Лепра, или проказа, по-прежнему довольно распространенное заболевание в ряде стран, особенно в Индии и Бразилии. Об этом «Известиям» рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
Однако туристы практически не рискуют, посещая эти страны. Заражаются проказой лишь в 10% случаев, причем лишь при длительном контакте.
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«Бактерии — возбудители лепры попадают в окружающую среду вместе со слюной и выделениями из носа зараженного человека. Однако мимолетного контакта с ними недостаточно для того, чтобы заразиться», — рассказала врач.
Она добавила, что бактерии-возбудители размножаются очень медленно. В среднем инкубационный период развивается от трех до семи лет, но может растянуться и до 30 лет, добавила «Свободная пресса».
Болезни
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