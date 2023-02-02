Здоровье 02 февраля 2023, 14:39 Врач Ольга Малиновская рассказала, какие продукты наиболее богаты кальцием

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Кальций необходим организму для нормальной работы нервной системы, свертываемости крови, а также для крепости зубов и костей. Об этом Utro.ru рассказа врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская.

Если в организме наблюдается недостаток кальция, то это вызывает ряд проблем. Среди них анемия, аритмия и онемение. Поэтому крайне важно употреблять достаточное количество этого микроэлемента. Суточная норма кальция — в 1000-1200 миллиграммов.

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Наиболее богата кальцием молочная продукция. Это само молоко, творог, сыры. йогурты и так далее.

«Также этот элемент содержат орехи, сухофрукты, сардины и лососевая рыба, листовые овощи, бобовые, соевое молоко и сыр тофу, кунжут и семена чиа», — сказала Ольга Малиновская.