Здоровье 18 апреля 2023, 14:51 Врач Ольга Листопадова порекомендовала россиянам делать шашлык из курицы

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Для приготовления шашлыка лучше всего использовать куриное мясо, поскольку оно самое щадящее для организма. Об этом Lenta.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Листопадова.

При приготовлении маринада можно смело добавлять лук, специи и минеральную воду, а от сахара и уксуса лучше отказаться. За день можно съесть не более трех кусков шашлыка, написало utro.ru.

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По словам врача, шашлык не стоит запивать пивом или газированными напитками.

«Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками», — заключила Листопадова.