Здоровье 05 апреля 2023, 11:12 Врач Ольга Голубинская рассказала, о каких болезнях говорит усталость

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Беспричинная хроническая усталость — это повод насторожиться и обратиться к специалисту, потому что она может говорить о наличии заболеваний. Об этом радиостанции Sputnik рассказала невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Она подчеркнула, что если усталость наступила после сложного дня или тяжелой физической работы, то беспокоиться не о чем. Это процесс закономерный и объяснимый. Но если человек просыпается усталым и ощущает упадок сил даже на отдыхе, это уже повод проверить свое здоровье.

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«В обычной практике под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии, — прим. ред.), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет», — отметила врач.

Она добавила, что хроническая усталость часто сопровождается и другими симптомами. Такими, как нарушение сна и аппетита. Но даже без них стоит обратиться к терапевту, который назначит ряд анализов и поможет определиться с дальнейшими действиями.

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