Здоровье 13 июня 2023, 21:23 Врач Оленев рассказал, в чем кроются причины бесплодия Врач Оленев заявил, что мужское бесплодие — причина отсутствия детей в 50% случаев

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Некоторые пары не могут завести ребенка на протяжении длительного времени. Главный внештатный специалист по акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев отметил, что от бесплодия могут страдать как женщины, так и мужчины. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, при наличии бесплодия обследование врачи начинают с мужчины. Если фактор мужского бесплодия исключен, то обследование доходит до женщины.

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«На сегодняшний день обследование супружеской пары начинается именно с мужчины. Потому что примерно в 50% случаев причина бесплодия обусловлена именно мужским фактором», — рассказал Оленев.