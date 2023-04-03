Здоровье 03 апреля 2023, 11:55 Врач Оксана Шабалина предупредила об опасности бесконтрольного приема иммуномодуляторов

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Прием иммуномодуляторов без назначения врача может привести к неприятным и даже опасным последствиям для организма, включая развитие ряда заболеваний. Об этом «Москве 24» рассказала врач-иммунолог, аллерголог Оксана Шабалина.

По ее словам, длительный прием иммуномодуляторов может спровоцировать агрессивную реакцию организма. Таким образом, он начнет атаковать собственные клетки. Что, в свою очередь, провоцирует ряд заболеваний.

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«Это чревато развитием серьезных аутоиммунных заболеваний. Например, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, неспецифического язвенного колита и многих других», — рассказала Оксана Шабалина.

Она подчеркнула, что иммуномодуляторы обычно приписывают детям, которые болеют чаще четырех раз в год.

А вот пожилым людям врач посоветовала вакцинацию. По ее мнению, это лучший способ защитить свой организм. Кроме того, важно следить за питанием, делая его более сбалансированным.

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